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З початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили в Україні понад 200 тисяч будівель - NYT

З початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили в Україні понад 200 тисяч будівель - NYT

Київ • УНН

 • 60959 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було пошкоджено понад 210 000 будівель, причому близько половини з них розташовані в східній частині країни.

Понад 210 тисяч будівель в Україні зазнали пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення рф, близько половини з них знаходяться на сході країни. Про це повідомляє New York Times, передає УНН.

Деталі

Від початку повномасштабного вторгнення  супутники зафіксували понад 210 000 будівель в Україні як пошкоджені. Близько половини з них знаходяться на сході.

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Як показує аналіз, понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ було пошкоджено або зруйновано, незважаючи на те, що ці об'єкти перебувають під прямим захистом Женевських конвенцій.

У виданні вказали, що при оцінці не враховували території Криму або частини заходу України, де точні дані були недоступні.  New York Times  припускає, що справжній масштаб руйнувань, найімовірніше, ще більший - і він продовжує зростати.

 У середині травня росіяни бомбили деякі міста на північному сході України з такою жорстокістю, що, за словами одного з жителів, стирали з лиця землі вулиці

-пише видання.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що відновлення України розпочнеться вже цього року.  додавши, що для цього необхідно мобілізувати 14,1 млрд доларів США для відповідних проектів відновлення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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