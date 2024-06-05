З початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили в Україні понад 200 тисяч будівель - NYT
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було пошкоджено понад 210 000 будівель, причому близько половини з них розташовані в східній частині країни.
Понад 210 тисяч будівель в Україні зазнали пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення рф, близько половини з них знаходяться на сході країни. Про це повідомляє New York Times, передає УНН.
Деталі
Від початку повномасштабного вторгнення супутники зафіксували понад 210 000 будівель в Україні як пошкоджені. Близько половини з них знаходяться на сході.
Як показує аналіз, понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ було пошкоджено або зруйновано, незважаючи на те, що ці об'єкти перебувають під прямим захистом Женевських конвенцій.
У виданні вказали, що при оцінці не враховували території Криму або частини заходу України, де точні дані були недоступні. New York Times припускає, що справжній масштаб руйнувань, найімовірніше, ще більший - і він продовжує зростати.
У середині травня росіяни бомбили деякі міста на північному сході України з такою жорстокістю, що, за словами одного з жителів, стирали з лиця землі вулиці
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що відновлення України розпочнеться вже цього року. додавши, що для цього необхідно мобілізувати 14,1 млрд доларів США для відповідних проектів відновлення.