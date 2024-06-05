С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Более 210 тысяч зданий в Украине получили повреждения с начала полномасштабного вторжения рф, около половины из них находятся на востоке страны. Об этом сообщает New York Times, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения спутники зафиксировали более 210 000 зданий в Украине как поврежденные. Около половины из них находятся на востоке.

Как показывает анализ, более 900 школ, больниц, церквей и других учреждений были повреждены или разрушены, несмотря на то, что эти объекты находятся под прямой защитой Женевских конвенций.

В издании указали, что при оценке не учитывали территории Крыма или части запада Украины, где точные данные были недоступны. New York Times предполагает, что истинный масштаб разрушений, скорее всего, еще больше - и он продолжает расти.

в середине мая россияне бомбили некоторые города на северо-востоке Украины с такой жестокостью, что, по словам одного из жителей, стирали с лица земли улицы - пишет издание.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что восстановление Украины начнется уже в этом году. добавив, что для этого необходимо мобилизовать 14,1 миллиарда долларов США для соответствующих проектов восстановления.