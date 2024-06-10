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В Україні з початку вторгнення рф через ворожі обстріли пошкоджено понад 1600 об'єктів медзакладів

В Україні з початку вторгнення рф через ворожі обстріли пошкоджено понад 1600 об'єктів медзакладів

Київ • УНН

 • 24252 перегляди

З початку російського вторгнення в Україну понад 1600 медичних закладів було пошкоджено внаслідок ворожих атак.

В Україні за час повномасштабної війни внаслідок ворожих атак було пошкоджено 1618 об'єктів  медзакладів та ще 214 – зруйновані повністю. Про це повідомили у МОЗ у понеділок, 10 червня,  пише УНН.

Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. 

Крім того, від початку війни росія пошкодила 166 автівок екстреної медичної допомоги, знищила 261 та захопила 125 автівок "екстренки".

В МОЗ також вказали, що отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

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У відомстві розповідають, що роботи з відновлення  медичної інфраструктури тривають вже понад два роки. 

Зокрема, у різних областях України повністю або частково вже відновлені 878 об’єктів медзакладів. З них 521 об’єкт відновлений повністю та ще 357 — частково.

 Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали незначних ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Доповнення

New York Times повідомляло, що понад 210 тисяч будівель в Україні зазнали пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення рф, близько половини з них знаходяться на сході країни. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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