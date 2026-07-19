В Ставропольском крае РФ после атаки дронов ввели режим чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
В Ставропольском крае РФ после атаки беспилотников ввели режим ЧС. В промышленной зоне возникли два пожара, погибших и пострадавших нет.
В Ставропольском крае России после атаки беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня. В промышленной зоне зафиксированы два пожара, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, пишет УНН.
Детали
По словам губернатора, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников вблизи Ставрополя. После этого в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа возникли два очага возгорания.
Владимиров заявил, что, по оперативной информации, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Позже губернатор сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников и объявил о введении режима чрезвычайной ситуации местного уровня для ликвидации последствий пожаров.
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