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В третий раз за две недели дроны атаковали нефтебазу в ставропольском крае рф

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Беспилотники в третий раз за последние две недели атаковали нефтебазу в городе михайловск ставропольского края рф. Объект используется для приема, хранения и распределения нефтепродуктов.

В третий раз за две недели дроны атаковали нефтебазу в ставропольском крае рф

В городе Михайловск Ставропольского края РФ беспилотники в третий раз за последние две недели атаковали нефтебазу. Объект используется для приема, хранения и распределения нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По информации канала, под удар снова попала нефтебаза в Михайловске. Других подробностей о последствиях атаки пока не приводится.

Как отмечает "Крымский ветер", это уже третья атака на данный объект за последние две недели.

Нефтебаза в Михайловске считается одним из ключевых логистических объектов РФ, который используется для приема, хранения и распределения нефтепродуктов. Официальных комментариев российских властей по поводу сообщения пока нет.

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Степан Гафтко

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