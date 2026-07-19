В третий раз за две недели дроны атаковали нефтебазу в ставропольском крае рф
Киев • УНН
Беспилотники в третий раз за последние две недели атаковали нефтебазу в городе михайловск ставропольского края рф. Объект используется для приема, хранения и распределения нефтепродуктов.
В городе Михайловск Ставропольского края РФ беспилотники в третий раз за последние две недели атаковали нефтебазу. Объект используется для приема, хранения и распределения нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По информации канала, под удар снова попала нефтебаза в Михайловске. Других подробностей о последствиях атаки пока не приводится.
Как отмечает "Крымский ветер", это уже третья атака на данный объект за последние две недели.
Нефтебаза в Михайловске считается одним из ключевых логистических объектов РФ, который используется для приема, хранения и распределения нефтепродуктов. Официальных комментариев российских властей по поводу сообщения пока нет.
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