В "Резерв+" временно приостанавливают оформление отсрочек для студентов и аспирантов

С 17 по 30 декабря в приложении «Резерв+» будет недоступно оформление онлайн-отсрочек для студентов, аспирантов и докторантов из-за технических работ в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, сообщили во вторник в Минобороны, передает УНН.

В связи с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования с 17 и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+ - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении, как и раньше.

Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов «Резерв+».

Напомним

8 ноября в приложении «Резерв+» появилась возможность получить отсрочку для студентов и лиц с инвалидностью. Система автоматически проверяет данные через реестры.