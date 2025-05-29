В польских школах разрабатываются программы для преподавания украинского языка – Минобразования

В школах Польши продолжается разработка программ для преподавания украинского языка как второго иностранного.

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.

Детали

О том, что польская сторона поддерживает преподавание украинского языка в польских школах как второго иностранного, отметили во время встречи министра образования и науки Украины Оксена Лисового и его первого заместителя Евгения Кудрявца с министершей национального образования Республики Польша Барбарой Новацкой и послом Украины в Польше Василием Бондарем во время встречи в Варшаве.

По результатам встречи с польскими коллегами, в Минобразования пояснили, при каких условиях школы в Польше могут вводить преподавание украинского языка:

по инициативе родителей, которые могут написать соответствующее обращение в администрацию польской школы;

если есть кадровая способность, то есть учитель украинского языка, которого можно трудоустроить, а также сформирована группа учеников;

по согласованию с директором школы и с согласия руководящего органа.

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В польских школах также предусмотрен ряд форм поддержки, которыми могут воспользоваться украинские ученики:

дополнительные бесплатные занятия по польскому языку;

дополнительные занятия по определенному предмету;

обучение на подготовительном отделении;

помощь ассистента учителя, который знает язык страны происхождения;

помощь межкультурного ассистента.

Во время встречи в Варшаве польская сторона также сообщила, что рассмотрит возможность внесения украинского языка в перечень языков, которые можно выбрать для сдачи экзамена "восьмиклассника" – обязательного для перехода на следующий уровень среднего образования. Этот вопрос возможно учтут в рамках запланированной реформы школьного образования Польши на 2026–2027 годы.

Напомним

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