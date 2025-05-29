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У польських школах розробляються програми для викладання української мови – Міносвіти

Київ • УНН

 • 458 перегляди

У Польщі розробляються програми для викладання української як другої іноземної мови. Також розглядають можливість включення її до переліку мов для іспиту восьмикласника.

У польських школах розробляються програми для викладання української мови – Міносвіти

У школах Польщі триває розроблення програм для викладання української мови як другої іноземної.

Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України.

Деталі

Про те що польська сторона підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної, наголосили під час зустрічі міністра освіти і науки України Оксена Лісового та його першого заступника Євгена Кудрявця з міністеркою національної освіти Республіки Польща Барбарою Новацькою та послом України в Польщі Василем Бондарем, під час зустрічі у Варшаві.

По результатах зустрічі з польськими колегами, у Міносвіти пояснили за яких умов школи у Польщі можуть запроваджувати викладання української мови:

  • за ініціативи батьків, які можуть написати відповідне звернення до адміністрації польської школи;
    • якщо є кадрова спроможність, тобто вчитель української мови, якого можна працевлаштувати, а також сформована група учнів;
      • за погодженням із директором школи та за згодою керівного органу.

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        У польських школах також передбачено низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні:

        • додаткові безплатні заняття з польської мови;
          • додаткові заняття з певного предмета;
            • навчання на підготовчому відділенні;
              • допомога асистента вчителя, який знає мову країни походження;
                • допомога міжкультурного асистента.

                  Під час зустрічі у Варшаві, польська сторона також повідомила, що розгляне можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" – обов’язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання можливо врахують у межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026–2027 роки.  

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                  Андрій Кулик

                  Андрій Кулик

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