У польських школах розробляються програми для викладання української мови – Міносвіти
Київ • УНН
У Польщі розробляються програми для викладання української як другої іноземної мови. Також розглядають можливість включення її до переліку мов для іспиту восьмикласника.
У школах Польщі триває розроблення програм для викладання української мови як другої іноземної.
Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України.
Деталі
Про те що польська сторона підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної, наголосили під час зустрічі міністра освіти і науки України Оксена Лісового та його першого заступника Євгена Кудрявця з міністеркою національної освіти Республіки Польща Барбарою Новацькою та послом України в Польщі Василем Бондарем, під час зустрічі у Варшаві.
По результатах зустрічі з польськими колегами, у Міносвіти пояснили за яких умов школи у Польщі можуть запроваджувати викладання української мови:
- за ініціативи батьків, які можуть написати відповідне звернення до адміністрації польської школи;
- якщо є кадрова спроможність, тобто вчитель української мови, якого можна працевлаштувати, а також сформована група учнів;
- за погодженням із директором школи та за згодою керівного органу.
"Польща – наш надійний партнер": Руслан Кравченко анонсував нові можливості для польського бізнесу в Україні10.03.25, 15:59 • 14668 переглядiв
У польських школах також передбачено низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні:
- додаткові безплатні заняття з польської мови;
- додаткові заняття з певного предмета;
- навчання на підготовчому відділенні;
- допомога асистента вчителя, який знає мову країни походження;
- допомога міжкультурного асистента.
Під час зустрічі у Варшаві, польська сторона також повідомила, що розгляне можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" – обов’язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання можливо врахують у межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026–2027 роки.
Нагадаємо
Міграційні наміри українців залишаються стабільними порівняно з попередніми періодами. Зокрема, 13% опитуваних планують виїхати за межі України протягом наступних шести місяців - для тимчасового, або для постійного проживання.
У Литві понад мільйон євро від ЄС, призначених для українських біженців, помилково отримали громадяни інших 43 країн, включаючи росіян та білорусів.
В Україні будують 200 підземних шкіл для повернення дітей до офлайн-навчання: Федоров розповів деталі27.05.25, 13:52 • 2566 переглядiв