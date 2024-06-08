В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший

В Панаме двое неизвестных нападавших стреляли по группе студентов в кампусе Университета Панамы, в результате чего один студент погиб, а другой получил ранения, злоумышленники скрылись с места происшествия, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

детали

Ректор Панамского университета Эдуардо Флорес Кастро сообщил, что студенты факультета сельскохозяйственных наук проводили полевые работы в региональном центре университета в Верагуасе, который находится примерно в 250 километрах к юго-западу от столицы, когда произошла стрельба. В своем сообщении он также идентифицировал погибшего студента как 27-летнего Альваро Леонеса.

"Леонес был выдающимся членом нашего университетского сообщества, чья академическая приверженность и дух солидарности оставляют неизгладимый след во всем университетском сообществе", – сказал Флорес.

Директор регионального кампуса Педро Саманиего хоть и не видел стрельбу, но находился на территории кампуса в то время. Он отметил, что около 11 утра неизвестный мужчина подошел к шести студентам-первокурсникам и открыл огонь, не сказав ни слова.

"У нас нет никаких подробностей о (Стрельце), только то, что он вошел и застрелил ученика, и дети побежали... был ранен (студент) выстрелом прямо в ягодичную мышцу. затем человек перепрыгнул через забор ...",- сказал он.

В университете информируют, что раненым студентом является Анель Террерос. По словам заместителя комиссара полиции Эктора Дельгадо, начальника района Верагуас, двое злоумышленников прибыли на место на автомобиле и начали стрельбу. Прокурор Эктор Наварро в записанном заявлении сообщил, что подозреваемые пока не установлены.

Раненый студент был госпитализирован. Один из правоохранителей, который выразил желание остаться анонимным, отметил, что в рамках продолжающегося расследования никто не задержан. Прокуратура проводит расследование убийства на территории кампуса.

Напомним

В американском штате Огайо произошла масштабная стрельбаа, в результате которой погиб один человек и еще 26 получили ранения.