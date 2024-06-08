У Панамі двоє невідомих відкрили вогонь по групі студентів: є загиблий
Київ • УНН
Один студент був убитий, а інший поранений в результаті стрілянини, влаштованої невідомими в кампусі Панамського університету в Верагуасі.
У Панамі двоє невідомих нападників стріляли по групі студентів у кампусі Університету Панами, внаслідок чого один студент загинув, а інший отримав поранення, зловмисники зникли з місця події, передає УНН з посиланням на Associated Press.
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Ректор Панамського університету Едуардо Флорес Кастро повідомив, що студенти факультету сільськогосподарських наук проводили польові роботи в регіональному центрі університету у Верагуасі, що знаходиться приблизно за 250 кілометрів на південний захід від столиці, коли відбулася стрілянина. У своєму повідомленні він також ідентифікував загиблого студента як 27-річного Альваро Леонеса.
"Леонес був видатним членом нашої університетської спільноти, чия академічна відданість і дух солідарності залишають незгладимий слід у всій університетській спільноті", – сказав Флорес.
Директор регіонального кампусу Педро Саманієго хоч і не бачив стрілянину, але перебував на території кампусу у той час. Він зазначив, що близько 11 ранку невідомий чоловік підійшов до шести студентів-першокурсників та відкрив вогонь, не промовивши жодного слова.
"У нас немає жодних подробиць про (стрільця), лише те, що він зайшов і застрелив учня, і діти побігли... був поранений (студент) пострілом прямо в сідничний м'яз. Потім людина перестрибнула через паркан ...", - сказав він.
В університеті інформують, що пораненим студентом є Анель Террерос. За словами заступника комісара поліції Ектора Дельгадо, начальника району Верагуас, двоє зловмисників прибули на місце на автомобілі і розпочали стрілянину. Прокурор Ектор Наварро в записаній заяві повідомив, що підозрювані наразі не встановлені.
Пораненого студента було госпіталізовано. Один із правоохоронців, який висловив бажання залишитися анонімним, зазначив, що в рамках триваючого розслідування ніхто не затриманий. Прокуратура проводить розслідування вбивства на території кампусу.
Нагадаємо
В американському штаті Огайо сталася масштабна стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина і ще 26 отримали поранення.