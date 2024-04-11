В небе над Украиной во время массированной ночной атаки рф уничтожено 57 из 82 ракет и "шахедов"

Во время массированной атаки рф в ночь на 11 апреля в небе над Украиной уничтожено 57 воздушных целей - 18 ракет и 39 ударных дронов типа Shahed - из 82 запущенных российскими войсками, сообщил в четверг командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. Основное направление - Львовская область", - написал Олещук в Telegram.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей: 16 крылатых ракет Х-101/Х-555; 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 - сообщил командующий ВС ВСУ.

По его данным, в целом враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область - рф);

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область - рф);

12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области - рф);

40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированных территорий Запорожской области).

По словам командующего, к отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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