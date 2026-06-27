В Днепропетровской области в результате вражеских атак 26 июня погибли два человека, 13 ранены

В Днепропетровской области в пятницу, 26 июня, в результате вражеских атак погибли два человека, еще 13 ранены, среди них двое детей. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Никополе россияне атаковали микроавтобус с людьми: двое пассажиров погибли, еще 12 получили ранения, среди них - две 12-летние девочки.

Также в Марганце россияне атаковали рейсовый автобус. Пострадала женщина - говорится в сообщении.

В то же время в районном центре и четырех общинах в результате обстрелов повреждены частные дома, административное здание и автомобили. Возник пожар в экосистеме, который ликвидировали пожарные.

В Синельниковском районе от вражеских атак пострадали две общины - Николаевская и Богиневская. Повреждены агропредприятие и автомобиль - констатировали спасатели.

Напомним

21 июня в Никопольском районе в результате российских атак пострадали пятеро человек, включая 2,5-летнего мальчика. Враг применял артиллерию и беспилотники различных типов.

Российские удары по Никополю и АЗС на Днепропетровщине убили женщину и ранили еще 5 человек