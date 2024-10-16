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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усилились попытки рф продвижения за счет бронированной техники вокруг Селидово - подполковник 15-й бригады

Усилились попытки рф продвижения за счет бронированной техники вокруг Селидово - подполковник 15-й бригады

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 07:43  •  5451 просмотра

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Россияне усилили попытки продвижения бронированной техникой вокруг Селидово в Донецкой области. Ежедневно происходят атаки вражеской пехоты и техники, но украинские силы успешно отражают их, нанося потери противнику.

Вокруг Селидово в Донецкой области россияне усилили попытки продвижения за счет бронированной техники.

Об этом сообщил подполковник 15-й бригады ОПЕР, назначения НГУ «КАРА-ДАГ» Виталий Миловидов в эфире телемарафона, передает УНН

Относительно действий врага вокруг Селидово в зоне ответственности 15 бригады, дней без попыток проведения штурмовых мероприятий не было. Ежедневно продолжаются разной степени накаты вражеской пехоты. Усилились попытки продвижения за счет бронированной техники. В нескольких случаях - это было 2-3 единицы, также были попытки более массированного штурма с привлечением 8 единиц техники, которые были на подступах к нашим позициям ликвидированы

- рассказал Миловидов 

По его словам, в начале октября были минимальные атаки с направления Михайловки, это были единичные группы, но регулярные пехоты с минимальным привлечением техники. 

Более донимал южнее с направления Цукурино - Украинск, где пытается все же найти уязвимый участок нашей обороны и осуществить разящую атаку. Ежедневно происходит попытка врага продвигаться. Но южнее большее количество техники привлекается. Я считаю, что именно там они более географически выгодно пытаются пройти именно техникой, поскольку все попытки пройти этот отрезок участков местности Михайловки, которой уже почти не существует, им очень сложно. Там открытые площади и мы оперативно обнаруживаем их и наносим огневое поражение

- отметил Миловидов.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что армия рф продолжает создавать условия для наступления на Покровск, попытается захватить Селидово в ближайшие недели.

Начальник разведки артиллерии 4-й бригады «Рубеж» капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко сообщал 12 октября, что россияне чрезвычайно сильно давят, используя все доступные ресурсы, на восточном фронте. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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