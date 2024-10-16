Посилилися намагання рф просування за рахунок броньованої техніки навколо Селидового - підполковник 15-ї бригади
Київ • УНН
Росіяни посилили спроби просування броньованою технікою навколо Селидового на Донеччині. Щодня відбуваються атаки ворожої піхоти та техніки, але українські сили успішно відбивають їх, завдаючи втрат противнику.
Навколо Селидового на Донеччині росіяни посилили намагання просування за рахунок броньованої техніки.
Про це повідомив підполковник 15-ї бригади ОПЕР, призначення НГУ "КАРА-ДАГ" Віталій Міловідов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Стосовно дій ворога навколо Селидового в зоні відповідальності 15 бригади, днів без намагань проведення штурмових заходів не було. Щоденно продовжуються різного ступеня накати ворожої піхоти. Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В декількох випадках - це було 2-3 одиниці, також були спроби більш масованого штурму із залученням 8 одиниць техніки, які було на підступах до наших позицій ліквідовано
За його словами, на початку жовтня були мінімальні атаки з напрямку Михайлівки, це були поодинокі групи, але регулярні піхоти з мінімальним залученням техніки.
Більш дошкуляв південніше з напрямку Цукурине - Українськ, де намагається все ж таки знайти уразливу ділянку нашої оборони й здійснити разючу атаку. Щодня відбувається намагання ворога просуватися. Але південніше більша кількість техніки залучається. Я вважаю, що саме там вони більш географічно вигідно намагаються пройти саме технікою, оскільки всі намагання пройти цей відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно. Там відкриті площі й ми оперативно виявляємо їх т завдаємо вогневого ураження
Доповнення
Британська розвідка повідомляла, що армія рф продовжує створювати умови для наступу на Покровськ, спробує захопити Селидове найближчими тижнями.
Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко повідомляв 12 жовтня, що росіяни надзвичайно сильно тиснуть, використовуючи всі доступні ресурси, на східному фронті.