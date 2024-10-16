Посилилися намагання рф просування за рахунок броньованої техніки навколо Селидового - підполковник 15-ї бригади

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6076 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 16212 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32629 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47917 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82577 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66961 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79133 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94051 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87414 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179327 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
56%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12216 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10844 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10199 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4416 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5794 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32629 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179327 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335160 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268928 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379320 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2118 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47917 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18514 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23625 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29281 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Посилилися намагання рф просування за рахунок броньованої техніки навколо Селидового - підполковник 15-ї бригади

Київ • УНН

 • 12481 перегляди

Росіяни посилили спроби просування броньованою технікою навколо Селидового на Донеччині. Щодня відбуваються атаки ворожої піхоти та техніки, але українські сили успішно відбивають їх, завдаючи втрат противнику.

Посилилися намагання рф просування за рахунок броньованої техніки навколо Селидового - підполковник 15-ї бригади

Навколо Селидового на Донеччині росіяни посилили намагання просування за рахунок броньованої техніки.

Про це повідомив підполковник 15-ї бригади ОПЕР, призначення НГУ "КАРА-ДАГ" Віталій Міловідов в ефірі телемарафону, передає УНН

Стосовно дій ворога навколо Селидового в зоні відповідальності 15 бригади, днів без намагань проведення штурмових заходів не було. Щоденно продовжуються різного ступеня накати ворожої піхоти. Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В декількох випадках - це було 2-3 одиниці, також були спроби більш масованого штурму із залученням 8 одиниць техніки, які було на підступах до наших позицій ліквідовано

- розповів Міловідов. 

За його словами, на початку жовтня були мінімальні атаки з напрямку Михайлівки, це були поодинокі групи, але регулярні піхоти з мінімальним залученням техніки. 

Більш дошкуляв південніше з напрямку Цукурине - Українськ, де намагається все ж таки знайти уразливу ділянку нашої оборони й здійснити разючу атаку. Щодня відбувається намагання ворога просуватися. Але південніше більша кількість техніки залучається. Я вважаю, що саме там вони більш географічно вигідно намагаються пройти саме технікою, оскільки всі намагання пройти цей відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно. Там відкриті площі й ми оперативно виявляємо їх т завдаємо вогневого ураження

- зазначив Міловідов.

Доповнення

Британська розвідка повідомляла, що армія рф продовжує створювати умови для наступу на Покровськ, спробує захопити Селидове найближчими тижнями.

Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко повідомляв 12 жовтня, що росіяни надзвичайно сильно тиснуть, використовуючи всі доступні ресурси, на східному фронті. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Національна гвардія України
Бахмут
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72