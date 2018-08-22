Правительство уполномочит Минфин на подписание векселей в пользу МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня Кабинет министров планирует уполномочить первого заместителя министра финансов на подписание векселей в национальной валюте в пользу МВФ. Соответствующий пункт содержится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
В частности, КМУ планирует одобрить распоряжение “О предоставлении полномочий первому заместителю Министра финансов на подписание векселей в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда”.
Также чиновники хотят изменить правила пересечения госграницы для украинцев. Предполагается принятие соответствующего проекта постановления “О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины”.
Сегодня Кабмин попросит Президента предоставить “Киевскому академическому Молодому театру” статус национального.
Кроме того, планируется внести изменения в Порядок инициирования, подготовки и реализации проектов Twinning.
Правительство также рассмотрит ряд вопросов, касающихся инклюзивного образования. В частности, по созданию ресурсных центров поддержки инклюзивного образования и инклюзивного-ресурсных центров и утверждению Порядка использования в 2018 году средств, предусмотренных в государственном бюджете на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями.
Обсудят на заседании и проблемы пенсионного обеспечения, в частности, относительно функционирования органов Пенсионного фонда.
Среди прочего, правительство планирует изменить порядок предоставления социальных услуг с установлением дифференцированной платы.
Чиновники рассмотрят и ряд вопросов, касающихся предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.
Кабмин своим распоряжением собирается выделить средства для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства.
Также КМУ хочет утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития электронного управления в Украине.
Сегодня чиновники могут согласовать и отчуждение основных фондов НАК “Нафтогаз Украины”.
Напомним, правительство ищет пути усиления роли страхового стажа при расчете пенсий.