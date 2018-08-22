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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13395 перегляди

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Уряд уповноважить Мінфін на підписання векселів на користь МВФ

Київ • УНН

 • 9568 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів планує уповноважити першого заступника міністра фінансів на підписання векселів у національній валюті на користь МВФ. Відповідний пункт міститься у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Уряд уповноважить Мінфін на підписання векселів на користь МВФ

Зокрема, КМУ планує схвалити розпорядження “Про уповноваження першого заступника Міністра фінансів на підписання векселів у національній валюті на користь Міжнародного валютного фонду”.

Також урядовці хочуть змінити правила перетини держкордону для українців. Передбачається схвалення відповідного проекту постанови “Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України”.

Сьогодні Кабмін попросить Президента надати “Київському академічному Молодому театру” статусу національного.

Крім того, планується внести зміни до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning.

Уряд також розгляне низку питань, які стосуються інклюзивної освіти. Зокрема, щодо створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів та затвердження Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Обговорять на сьогоднішньому засіданні й проблеми пенсійного забезпечення, зокрема у частині функціонування органів Пенсійного фонду.

Серед іншого, уряд планує змінити Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати.

Урядовці розглянуть й низку питань, що стосуються запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

Кабмін своїм розпорядженням збирається виділити кошти для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави.

Також КМУ хоче затвердити план заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні.

Сьогодні урядовці можуть погодити й відчуження основних фондів НАК “Нафтогаз України”.

Нагадаємо, уряд шукає шляхи посилення ролі страхового стажу при розрахунку пенсій.

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