Умеров получил трех новых заместителей: назвал целью большую эффективность и более глубокую интеграцию с партнерами

Сергей Боев назначен первым заместителем министра обороны, Николай Шевцов - заместителем по вопросам логистики и закупок и Александр Козенко - заместителем по развитию способностей авиации, сообщил министр обороны Рустем Умеров во вторник в Facebook, добавив, что с должности его заместителя ушел Сергей Мельник, пишет УНН.

Детали

"В ответ на вызовы, которые ставит перед нами полномасштабная война, продолжаем реализовывать стратегические шаги для укрепления обороноспособности Украины. Одним из таких шагов является усиление управленческой команды Министерства обороны. Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами", - пояснил решение Умеров.

С его слов, решением Кабмина сегодня назначено:

Первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств

"Его опыт в международных отношениях, в частности в обеспечении помощи в сфере безопасности и гарантий безопасности для Украины, важен на фоне нынешней геополитической ситуации. Он будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс - от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинской армии", - отметил Умеров.

По словам министра, главная задача - "сформировать целостную стратегию действий":

удовлетворение неотложных потребностей армии здесь и сейчас;

развитие совместно с коллегами, в частности, заместителем министра обороны, генерал-лейтенантом Мойсюком, модели Future Force - Сил обороны будущего, которые создаются единым фронтом Министерством обороны и Генеральным штабом.

Приоритет Сергея Боева, по словам главы Минобороны, - развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами. Это позволит не только укрепить нашу обороноспособность, но и активно развивать собственные возможности.

Также заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов.

"Один из самых компетентных специалистов в этой сфере. Он возглавлял Главное управление логистики Генштаба ВСУ, и именно благодаря его усилиям нам удалось наладить эффективные механизмы поставки и обеспечения войск на фронте. В новой роли его главной задачей станет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями", - отметил министр.

"Николай Шевцов вместе с АОЗ и ДОТ будет работать над сокращением времени на обеспечение военных, максимально упрощая бюрократические процедуры и цифровизируя процессы. Важной задачей является также постоянная обратная связь от наших военных на фронте, чтобы мы могли оперативно корректировать потребности и ускорять процесс поставки", - указал Умеров.

Александра Козенко назначен заместителем министра обороны.

С ноября 2023 года он, по словам Умерова, занимал должность советника министра обороны Украины и отвечал за развитие государственной авиации. Имеет образование в области международной экономики - выпускник Киевского национального экономического университета. Работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, основал и владел несколькими бизнесами. В 2020-2023 годах работал советником руководителя Офиса Президента Украины.

"На новой должности будет отвечать за развитие способностей авиации", - отметил Умеров.

"Также информирую, что завершил работу на должности заместителя министра обороны Украины Сергей Мельник. (...) Среди весомых достижений - внедрение "пакета раненого" и адаптивной одежды, восстановление сети госпиталей, запуск Службы сопровождения военнослужащих и их семей, создание рекрутинговой сети, а также получение Украиной ассоциированного членства в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО", - сообщил министр.

Мельник, по словам главы Минобороны, "продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства".

Дополнение

Кабмин назначил бригадного генерала юстиции Сергея Мельника заместителем министра обороны в октябре 2024 года.

18 апреля правительство уволило Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны.