Умєров отримав трьох нових заступників: назвав ціллю більшу ефективність та глибшу інтеграцію з партнерами

Сергія Боєва призначено першим заступником міністра оборони, Миколу Шевцова - заступником з питань логістики та закупівель та Олександра Козенка - заступником з розвитку спроможностей авіації, повідомив міністр оборони Рустем Умєров у вівторок у Facebook, додавши, що з посади його заступника пішов Сергій Мельник, пише УНН.

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"У відповідь на виклики, які ставить перед нами повномасштабна війна, продовжуємо реалізовувати стратегічні кроки для зміцнення обороноздатності України. Одним із таких кроків є посилення управлінської команди Міністерства оборони. Сьогодні я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами", - пояснив рішення Умєров.

З його слів, рішенням Кабміну сьогодні призначено:

Першим заступником міністра оборони призначено Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств

"Його досвід у міжнародних відносинах, зокрема у забезпеченні безпекової допомоги та гарантій безпеки для України, є важливим на тлі нинішньої геополітичної ситуації. Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс - від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська", - зазначив Умєров.

За словами міністра, головне завдання - "сформувати цілісну стратегію дій":

задоволення нагальних потреб армії тут і зараз;

розбудова спільно з колегами, зокрема, заступником міністра оборони, генерал-лейтенантом Мойсюком, моделі Future Force - Сил оборони майбутнього, що створюються єдиним фронтом Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Пріоритет Сергія Боєва, зі слів голови Міноборони, - розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності.

Також заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова.

"Один із найкомпетентніших фахівців у цій сфері. Він очолював Головне управління логістики Генштабу ЗСУ, і саме завдяки його зусиллям нам вдалося налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті. У новій ролі його головним завданням стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками", - зазначив міністр.

"Микола Шевцов разом з АОЗ та ДОТ буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси. Важливим завданням є також постійний зворотний зв'язок від наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання", - вказав Умєров.

Олександра Козенка призначено заступником міністра оборони.

З листопада 2023 року він, за словами Умєрова, обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Має освіту в галузі міжнародної економіки - випускник Київського національного економічного університету. Працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. У 2020-2023 роках працював радником керівника Офісу Президента України.

"На новій посаді відповідатиме за розвиток спроможностей авіації", - зазначив Умєров.

"Також інформую, що завершив роботу на посаді заступника міністра оборони України Сергій Мельник. (...) Серед вагомих здобутків - впровадження "пакунка пораненого" та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців та їхніх родин, створення рекрутингової мережі, а також отримання Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО", - повідомив міністр.

Мельник, зі слів голови Міноборони, "продовжить роботу на іншому напрямку, де його досвід буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення нашої держави".

Доповнення

Кабмін призначив бригадного генерала юстиції Сергія Мельника заступником міністра оборони у жовтні 2024 року.

18 квітня уряд звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони.