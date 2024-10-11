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Керував обороною Харкова: бригадного генерала Сергія Мельника призначено заступником міністра оборони

Київ • УНН

 • 12785 перегляди

Кабмін призначив бригадного генерала юстиції Сергія Мельника заступником міністра оборони. Мельник має досвід керівництва у військово-юридичній сфері та брав участь в обороні Харкова.

Керував обороною Харкова: бригадного генерала Сергія Мельника призначено заступником міністра оборони

Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив заступником міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Миколайовича Мельника, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, після чого розпочав кар’єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Сергій Боєв призначений заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції11.10.24, 15:30 • 10961 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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