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Руководил обороной Харькова: бригадный генерал Сергей Мельник назначен заместителем министра обороны

Руководил обороной Харькова: бригадный генерал Сергей Мельник назначен заместителем министра обороны

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:45  •  5093 просмотра

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Кабмин назначил бригадного генерала юстиции Сергея Мельника заместителем министра обороны. Мельник имеет опыт руководства в военно-юридической сфере и участвовал в обороне Харькова.

Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Сергей Мельник родился 12 июля 1977 года в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего начал карьеру на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.

С 1999 года проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

С ноября 2019 года занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022 году Сергей Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.

Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Сергей Боев назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции11 октября 2024, 12:30 • 4950 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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