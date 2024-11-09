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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина разочарована тем, что Британия затягивает новые поставки Storm Shadow - СМИ

Украина разочарована тем, что Британия затягивает новые поставки Storm Shadow - СМИ

Киев  •  УНН

12:53 • 160 просмотра

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Украинские чиновники неофициально сообщают СМИ об ухудшении отношений с Великобританией после прихода лейбористов к власти. Киев разочарован отсутствием новых поставок ракет большой дальности, из-за чего откладывается визит премьера Стармера в Киев.

Отношения Украины с Великобританией "ухудшились" с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство. Как пишет УНН, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди официальных лиц в Киев.

Детали

В разговорах с журналистами The Guardian источники выражают разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности.

Издание отмечает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер до сих пор не посетил Украину спустя четыре месяца после вступления в должность. В Киеве считают, что поездка будет бесполезной, если Стармер не обязуется пополнить запасы востребованной системы большой дальности Storm Shadow.

Ему нет смысла приезжать как туристу

- заявил один из высокопоставленных представителей администрации Владимира Зеленского.

США передадут Украине более 500 ракет для Patriot и NASAMS: что известно о поставках9 ноября 2024, 11:15 • 9280 просмотров

Добавим

Лондон намерен повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП для укрепления позиций в НАТО. Решение планируют объявить весной 2025 года, после инаугурации Трампа.

путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW8 ноября 2024, 07:59 • 56712 просмотров

Напомним

Европейский Союз обсуждает возможности продолжения поддержки Украины в случае прекращения помощи США при Трампе. ЕС уже предоставил 118 млрд евро помощи, но критически зависит от американских военных ресурсов.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельно финансировать защиту Украины без США.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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