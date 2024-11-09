Украина разочарована тем, что Британия затягивает новые поставки Storm Shadow - СМИ
Киев • УНН
Украинские чиновники неофициально сообщают СМИ об ухудшении отношений с Великобританией после прихода лейбористов к власти. Киев разочарован отсутствием новых поставок ракет большой дальности, из-за чего откладывается визит премьера Стармера в Киев.
Отношения Украины с Великобританией "ухудшились" с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство. Как пишет УНН, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди официальных лиц в Киев.
Детали
В разговорах с журналистами The Guardian источники выражают разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности.
Издание отмечает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер до сих пор не посетил Украину спустя четыре месяца после вступления в должность. В Киеве считают, что поездка будет бесполезной, если Стармер не обязуется пополнить запасы востребованной системы большой дальности Storm Shadow.
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