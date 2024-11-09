Британия планирует увеличить оборонный бюджет перед возвращением Трампа
Киев • УНН
Лондон намерен повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП для укрепления позиций в НАТО. Решение планируют объявить весной 2025 года, после инаугурации Трампа.
Лондон готовится повысить расходы на оборону на фоне возвращения Трампа к власти в США. Об этом сообщает The Daily Telegraph, передает УНН.
Детали
Великобритания намерена увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, чтобы укрепить свои позиции в НАТО и наладить отношения с новым президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, официальное заявление об этом будет сделано весной 2025 года, через несколько месяцев после инаугурации Трампа, которая состоится в январе.
По информации источников в британском правительстве, повышение расходов на оборону с нынешних 2,2% до 2,5% позволит Лондону усилить свой оборонный потенциал и переместить страну с восьмого на четвертое место среди стран-членов НАТО по уровню военных расходов.
Среди политиков, которые в период оппозиционной деятельности публично критиковали Трампа, были заместитель премьер-министра Анджела Рейнер, министр иностранных дел Дэвид Лемми и министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс. Теперь же, на фоне возвращения Трампа в Белый дом, Лондон пытается найти точки соприкосновения с Вашингтоном, и увеличение оборонного бюджета является одним из таких шагов.
Трамп набрал 279 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы - прогноз6 ноября 2024, 11:15 • 18902 просмотра