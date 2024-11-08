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В ЕС пытаются понять, смогут ли они продолжить поддерживать Украину без Трампа - Bloomberg

Киев  •  УНН

14:14 • 5917 просмотра

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Европейский Союз обсуждает возможности продолжения поддержки Украины в случае прекращения помощи США при Трампе. ЕС уже предоставил 118 млрд евро помощи, но критически зависит от американских военных ресурсов.

В Европейском Союзе рассматривают возможные сценарии поддержки Украины на фоне победы Дональда Трампа, поскольку тот обещал, что быстро прекратит боевые действия в Украине, но неоднозначно высказался относительно поддержки Киева. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что лидеры Европейского Союза пытаются выяснить, смогут ли они продолжать военные действия, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Во время встречи в Будапеште в четверг официальные лица обсудили, будет ли блок готов заплатить за войну. Большое беспокойство заключается в том, что Трамп будет пытаться переложить финансовое бремя на Европу, хотя ничто в начальных разговорах не свидетельствует о значительном изменении тактики

- заявил собеседник издания.

Отмечается, что во время избирательной кампании Трамп обещал, что быстро прекратит боевые действия в Украине, но неоднозначно высказался относительно поддержки Киева.

Собеседники издания отмечают, что Европа должна подождать время до инаугурации Трампа в январе, чтобы узнать о его намерениях в отношении Украины, а также Европейская комиссия должна выступить с предложениями относительно того, как блок отреагирует на помощь США.

Также издание со ссылкой на Кильский институт мировой экономики пишет, что ЕС был крупнейшим поставщиком помощи Украине, выделив 118 млрд евро с начала конфликта. США предоставили в общей сложности 85 млрд евро, хотя в этом году поток денег сократился, выделив лишь 17 млрд евро. ЕС поставил почти вдвое больше.

Отмечается, что реальные проблемы заключались не столько в самих деньгах, а в доступных военных ресурсах, которые поступили преимущественно из США. США являются важным источником некоторых из самых мощных вооружений, таких как F-16 и ATACMS. Также производственные мощности США важны для поддержки поставок 155-мм снарядов, которые являются основой оборонных операций Украины.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельно финансировать защиту Украины от вторжения России, если США откажутся от поддержки при следующем президентстве Дональда Трампа.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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