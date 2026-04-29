Украина на поле боя в лучшей позиции в течение последних 9–10 месяцев, чем россия - Зеленский
Киев • УНН
Украина имеет лучшую позицию на фронте за последние 9–10 месяцев. Зеленский и министр обороны Федоров обсудили темпы уничтожения российских оккупантов.
Позиции Украины на поле боя улучшились. Украина находится в лучшей позиции в течение последних 9–10 месяцев, чем россия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax, передает УНН.
Как заявил Зеленский, несмотря на продолжающуюся войну, позиции Украины на поле боя улучшились за последние месяцы.
Кстати, россия не в лучшей позиции. Они не побеждают. Мы же в лучшей позиции в течение последних 9–10 месяцев, я имею в виду, что касается поля боя, но в любом случае лучше остановить войну
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров обсудили предварительные данные по российским потерям на фронте в апреле. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупанта превышало темп их мобилизации.