Украина на поле боя в лучшей позиции в течение последних 9–10 месяцев, чем россия - Зеленский

Позиции Украины на поле боя улучшились. Украина находится в лучшей позиции в течение последних 9–10 месяцев, чем россия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax, передает УНН.

Как заявил Зеленский, несмотря на продолжающуюся войну, позиции Украины на поле боя улучшились за последние месяцы.

Кстати, россия не в лучшей позиции. Они не побеждают. Мы же в лучшей позиции в течение последних 9–10 месяцев, я имею в виду, что касается поля боя, но в любом случае лучше остановить войну - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров обсудили предварительные данные по российским потерям на фронте в апреле. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупанта превышало темп их мобилизации.