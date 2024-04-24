Украина и Португалия начали переговоры о заключении соглашения по безопасности между странами. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

Стороны уже начали работу над проектом двустороннего соглашения по безопасности, согласовав график дальнейших переговоров.

Во главе украинской делегации стоит руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Однако сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Отдельное внимание уделили ожиданиям от инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации Украинской формулы мира и привлечении к этому процессу стран Глобального Юга - Офис Президента Украины.

Добавим

Упомянутое соглашение станет уже десятым двусторонним соглашением по безопасности, которое Украина заключит с другими странами. Предыдущие соглашения были заключены с такими странами, как Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. Эти документы являются составной частью Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский