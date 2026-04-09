Украина готовит новую встречу с США и дорабатывает гарантии безопасности – Зеленский

Украина вместе с партнерами работает над подготовкой новой встречи с США, а также продолжает доработку пакета гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Главы государства, переговорный процесс продолжается в трехстороннем формате, однако часть запланированных контактов была отложена из-за ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас стороны согласовывают проведение новой встречи – либо в том же формате, либо с возможным визитом американской делегации в Украину с последующими контактами в москве.

Договорились усилить гарантии безопасности, украинская команда обновит документы - Зеленский поговорил с представителями Трампа и генсеком НАТО

Мы готовим новую встречу с Соединенными Штатами. Часть форматов пришлось сместить из-за ситуации на Ближнем Востоке, но диалог продолжается

Президент подчеркнул, что одним из ключевых направлений переговоров остается вопрос гарантий безопасности для Украины. В частности, речь идет о финансировании украинской армии после завершения войны, а также о дополнительных системах противовоздушной обороны от партнеров.

Есть несколько ключевых блоков, которые мы дорабатываем. Это и финансирование нашей армии после войны, и дополнительные системы ПВО, которые есть у наших партнеров, в частности у США