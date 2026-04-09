Украина готовит новую встречу с США и дорабатывает гарантии безопасности – Зеленский
Киев • УНН
Украина разрабатывает механизмы реагирования на новую агрессию и финансирования армии. Стороны согласовывают формат встречи и поставки дополнительных систем ПВО.
Украина вместе с партнерами работает над подготовкой новой встречи с США, а также продолжает доработку пакета гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
По словам Главы государства, переговорный процесс продолжается в трехстороннем формате, однако часть запланированных контактов была отложена из-за ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас стороны согласовывают проведение новой встречи – либо в том же формате, либо с возможным визитом американской делегации в Украину с последующими контактами в москве.
Мы готовим новую встречу с Соединенными Штатами. Часть форматов пришлось сместить из-за ситуации на Ближнем Востоке, но диалог продолжается
Президент подчеркнул, что одним из ключевых направлений переговоров остается вопрос гарантий безопасности для Украины. В частности, речь идет о финансировании украинской армии после завершения войны, а также о дополнительных системах противовоздушной обороны от партнеров.
Есть несколько ключевых блоков, которые мы дорабатываем. Это и финансирование нашей армии после войны, и дополнительные системы ПВО, которые есть у наших партнеров, в частности у США
Отдельно, по словам Главы государства, продолжается работа над самым сложным элементом – четким механизмом реагирования союзников в случае повторной агрессии россии.
Самый сложный вопрос – это конкретный ответ партнеров, прежде всего США, в случае новой агрессии. Именно над этим сейчас идут интенсивные переговоры
Как сообщил глава ОП Кирилл Буданов, Украина ожидает, что в этом месяце посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США в Киев.
