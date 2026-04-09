$43.380.1250.760.49
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
4.2м/с
61%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Блогеры
Лавров Сергей Викторович
Александр Сырский
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto10:07 • 20159 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 23602 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 27741 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 34794 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 37054 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Фильм

Украина готовит новую встречу с США и дорабатывает гарантии безопасности – Зеленский

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Украина разрабатывает механизмы реагирования на новую агрессию и финансирования армии. Стороны согласовывают формат встречи и поставки дополнительных систем ПВО.

Украина вместе с партнерами работает над подготовкой новой встречи с США, а также продолжает доработку пакета гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Главы государства, переговорный процесс продолжается в трехстороннем формате, однако часть запланированных контактов была отложена из-за ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас стороны согласовывают проведение новой встречи – либо в том же формате, либо с возможным визитом американской делегации в Украину с последующими контактами в москве.

Договорились усилить гарантии безопасности, украинская команда обновит документы - Зеленский поговорил с представителями Трампа и генсеком НАТО01.04.26, 20:11 • 71670 просмотров

Мы готовим новую встречу с Соединенными Штатами. Часть форматов пришлось сместить из-за ситуации на Ближнем Востоке, но диалог продолжается 

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых направлений переговоров остается вопрос гарантий безопасности для Украины. В частности, речь идет о финансировании украинской армии после завершения войны, а также о дополнительных системах противовоздушной обороны от партнеров.

Есть несколько ключевых блоков, которые мы дорабатываем. Это и финансирование нашей армии после войны, и дополнительные системы ПВО, которые есть у наших партнеров, в частности у США 

– пояснил он.

Отдельно, по словам Главы государства, продолжается работа над самым сложным элементом – четким механизмом реагирования союзников в случае повторной агрессии россии.

Самый сложный вопрос – это конкретный ответ партнеров, прежде всего США, в случае новой агрессии. Именно над этим сейчас идут интенсивные переговоры 

– добавил Зеленский.

США игнорируют помощь РФ Ирану, там доверяют Путину - Зеленский09.04.26, 11:30 • 2690 просмотров

Напомним

Как сообщил глава ОП Кирилл Буданов, Украина ожидает, что в этом месяце посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возглавят делегацию США в Киев.

Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США08.04.26, 14:55 • 42871 просмотр

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина