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Удар рф ракетами и дронами по Харькову: показали последствия

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Ночью российские войска массированно обстреляли Харьков ракетами и БПЛА, ранен мужчина. За сутки в области двое погибших, пятеро раненых из-за вражеских атак.

Удар рф ракетами и дронами по Харькову: показали последствия

По Харькову российские войска ночью нанесли масштабный комбинированный удар, есть пострадавший, в регионе за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погибло 2 человека, пострадало еще 4 человека, сообщили в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура в Telegram, показав последствия, пишет УНН.

В течение минувших суток вражеским ударам подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибло 2 человека, пострадало 5 человек

- сообщил Синегубов.

Комбинированный удар рф по Харькову

Со слов главы ОВА, в городе Харьков пострадал 30-летний мужчина.

"Враг атаковал 2 ракетами и 9 БПЛА Новобаварский район Харькова", - указал Синегубов.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, вооруженные силы рф осуществили комбинированную атаку по Новобаварскому району Харькова 4 июня в период ориентировочно с 2:30 до 4:00.

Синегубов указал, что в Харькове повреждены 2 частных дома, СТО, электросети, помещения 2 предприятий, 3 нежилых здания.

Кроме того, по данным прокуратуры, один из БПЛА упал в парке в Новобаварском районе города и не разорвался. Взрывотехники обезвредили российский беспилотник.

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА04.06.25, 05:18 • 3712 просмотров

Ситуация в области

Как сообщил Синегубов, из-за вражеских атак за минувшие сутки в селе Чистоводовка Куньевской громады погибли 31-летний мужчина и 53-летняя женщина, пострадали мужчины 33 и 38 лет и 71-летняя женщина; в поселке Золочев пострадал 28-летний мужчина.

По данным главы ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 22 неуправляемые авиационные ракеты; 2 ракеты (тип устанавливается); 1 КАБ; 11 БПЛА типа "Герань-2"; 11 БПЛА типа "Шахед"; 2 БПЛА типа "Молния"; 1 БПЛА типа "Ланцет"; 1 БПЛА (тип устанавливается); 5 fpv-дронов.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В Богодуховском, Купянском районах также повреждены электросети, в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, магазин.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Шахед-136
Украина
Харьков
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