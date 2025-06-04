Удар рф ракетами и дронами по Харькову: показали последствия
Киев • УНН
Ночью российские войска массированно обстреляли Харьков ракетами и БПЛА, ранен мужчина. За сутки в области двое погибших, пятеро раненых из-за вражеских атак.
По Харькову российские войска ночью нанесли масштабный комбинированный удар, есть пострадавший, в регионе за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погибло 2 человека, пострадало еще 4 человека, сообщили в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура в Telegram, показав последствия, пишет УНН.
В течение минувших суток вражеским ударам подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибло 2 человека, пострадало 5 человек
Комбинированный удар рф по Харькову
Со слов главы ОВА, в городе Харьков пострадал 30-летний мужчина.
"Враг атаковал 2 ракетами и 9 БПЛА Новобаварский район Харькова", - указал Синегубов.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, вооруженные силы рф осуществили комбинированную атаку по Новобаварскому району Харькова 4 июня в период ориентировочно с 2:30 до 4:00.
Синегубов указал, что в Харькове повреждены 2 частных дома, СТО, электросети, помещения 2 предприятий, 3 нежилых здания.
Кроме того, по данным прокуратуры, один из БПЛА упал в парке в Новобаварском районе города и не разорвался. Взрывотехники обезвредили российский беспилотник.
Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА04.06.25, 05:18 • 3712 просмотров
Ситуация в области
Как сообщил Синегубов, из-за вражеских атак за минувшие сутки в селе Чистоводовка Куньевской громады погибли 31-летний мужчина и 53-летняя женщина, пострадали мужчины 33 и 38 лет и 71-летняя женщина; в поселке Золочев пострадал 28-летний мужчина.
По данным главы ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 22 неуправляемые авиационные ракеты; 2 ракеты (тип устанавливается); 1 КАБ; 11 БПЛА типа "Герань-2"; 11 БПЛА типа "Шахед"; 2 БПЛА типа "Молния"; 1 БПЛА типа "Ланцет"; 1 БПЛА (тип устанавливается); 5 fpv-дронов.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В Богодуховском, Купянском районах также повреждены электросети, в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие, магазин.