Удар рф ракетами та дронами по Харкову: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі російські війська масовано обстріляли Харків ракетами та БпЛА, поранено чоловіка. За добу в області двоє загиблих, п'ятеро поранених через ворожі атаки.
По Харкову російські війська вночі завдали масштабного комбінованого удару, є постраждалий, у регіоні за минулу добу через ворожі обстріли загинуло 2 людини, постраждало ще 4 людей, повідомили у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло 2 людини, постраждало 5 людей
Комбінований удар рф по Харкову
Зі слів голови ОВА, у місті Харків постраждав 30-річний чоловік.
"Ворог атакував 2 ракетами та 9 БпЛА Новобаварський район Харкова", - зазначив Синєгубов.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по Новобаварському району Харкова 4 червня у період орієнтовно з 2:30 до 4:00.
Синєгубов вказав, що у Харкові пошкоджено 2 приватні будинки, СТО, електромережі, приміщення 2 підприємств, 3 нежитлові будівлі.
Окрім того, за даними прокуратури, один із БпЛА впав у парку в Новобаварському районі міста та не розірвався. Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник.
Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА04.06.25, 05:18 • 3862 перегляди
Ситуація в області
Як повідомив Синєгубов, через ворожі атаки минулої доби у селі Чистоводівка Куньєвської громади загинули 31-річний чоловік і 53-річна жінка, постраждали чоловіки 33 і 38 років та 71-річна жінка; у селищі Золочів постраждав 28-річний чоловік.
За даними голови ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 22 некеровані авіаційні ракети; 2 ракети (тип встановлюється); 1 КАБ; 11 БпЛА типу "Герань-2"; 11 БпЛА типу "Шахед"; 2 БпЛА типу "Молнія"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 1 БпЛА (тип встановлюється); 5 fpv-дронів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському, Куп’янському районах також пошкоджено електромережі, у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, магазин.