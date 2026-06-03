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Удар рф по ферме на Харьковщине унес жизни двух человек, в Харькове погибла женщина

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Из-за удара по ферме в Рокитном погибли двое мужчин, шестеро ранены. В Харькове от обстрела умерла женщина и повреждена насосная станция.

Удар рф по ферме на Харьковщине унес жизни двух человек, в Харькове погибла женщина

В Харьковской области в результате атаки рф на ферму погибли два человека, шестеро пострадали, среди них - 17-летний парень, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 3 июня около 11:00 войска рф нанесли удар по территории фермерского хозяйства в селе Ракитное Харьковского района. Тип примененного вооружения устанавливается.

"В результате попадания возник пожар на территории предприятия. Погибли двое мужчин - 29-летний и 63-летний работники фермы. Еще четыре человека пострадали, среди них 17-летний парень", - указали в прокуратуре.

Как указали в ГСЧС, из-за вражеского удара по селу Ракитное на территории агрофирмы горела сухая трава, повреждены сельскохозяйственные здания. Также загорелся частный жилой дом, расположенный неподалеку. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.

Синегубов подтвердил гибель двух человек в Ракитном из-за атаки рф и ранение еще 6. Глава ОВА также сообщил, что продолжаются атаки рф на Харьков и что стало известно о жертве вражеских обстрелов в городе.

Ранее он сообщал о 6 пострадавших в результате утренних российских ударов. Впоследствии глава ОВА указал, что стало известно еще о двух пострадавших в результате вражеского обстрела Холодногорского района, одна из которых находилась в тяжелом состоянии.

"К сожалению, тяжелораненый человек в Холодногорском районе скончался. Медики сделали все возможное для спасения его жизни, но травмы оказались слишком серьезными", - написал Синегубов в соцсетях.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, жертвой стала женщина, владелица дома, который был поврежден в результате попадания. "Полицейские и бригада экстренной медицинской помощи в течение часа пытались реанимировать пострадавшую от обстрела женщину. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, это не удалось", - указал Терехов в соцсетях..

По его словам, в результате попадания в Холодногорском районе повреждена также насосная станция.

В Харькове возросло число раненых, есть погибший в области из-за российских ударов03.06.26, 11:27 • 2364 просмотра

Юлия Шрамко

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