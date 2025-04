В ЕС решили на год продлить санкции за кибератаки

"Послы ЕС решили продлить режим санкций ЕС за кибератаки против его государств-членов еще на один год", - сообщил журналист.

По его словам, никто не был еще внесен в список с момента его создания год назад, "несмотря на достаточно много кибератак, последний раз в Чехии".

Напомним, санкции Европейского Союза за кибератаки согласовывали в прошлом году.

Eu ambs have decided to prolong the EU's sanction regime for cyber attacks against its member states by another year. Unfortunately no one has been listed since its inception a year ago despite quite a few cyberattacks , most recently in #Czechia

