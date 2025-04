У ЄС вирішили на рік продовжити санкції за кібератаки

"Посли ЄС вирішили продовжити режим санкцій ЄС за кібератаки проти його держав-членів ще на один рік", - повідомив журналіст.

З його слів, ніхто не був ще внесений до списку з моменту його створення рік тому, "незважаючи на досить багато кібератак, останній раз в Чехії".

Нагадаємо, санкції Європейського Союзу за кібератаки узгоджували в минулому році.

Eu ambs have decided to prolong the EU’s sanction regime for cyber attacks against its member states by another year. Unfortunately no one has been listed since its inception a year ago despite quite a few cyberattacks, most recently in #Czechia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 5, 2020