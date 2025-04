Детали

США предупреждает, что российские организации и лица пытались использовать Турцию для того, чтобы обойти санкции Запада, введенные из-за войны в Украине.

Чиновники также обсудили режим воплощения санкций против России, введенных США и еще 30 странами, говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда США предостерегают Турцию быть бдительными по поводу попыток России обойти санкции. В июне Адеем на встрече с турецкими чиновниками и банкирами предостерег их не способствовать уклонению от санкций, введенных Западом против страны-агрессора, как сообщали СМИ.

Добавим

Пять турецких банков могут начать работать с российской платежной системой "Мир", сообщил Bloomberg 6 августа, на основе заявлений турецкого президента Реджепа Эрдогана, после встречи в Сочи с российским президентом.

Россия надеется, что Турция поможет ей обойти финансовые санкции, пишет аналитик Оксфордского университета Семуэль Рамани. Он считает, что Россия хочет, чтобы турецкие государственные банки позволили ей открыть корреспондентские счета в подсанкционных российских банках и предусматривает, что Эрдоган не согласится на это, потому что такой шаг вызовет санкции.

