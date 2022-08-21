У США заявили, що росія використовує Туреччину аби обходити санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо попередив турецького заступника міністра фінансів Юнуса Елітаса під час телефонної розмови у суботу, що росія використовує Туреччину аби обходити санкції. Про це інформує УНН з посиланням на Мінфін США.
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США попереджає, що російські організації та особи намагались використати Туреччину для того, щоб обійти санкції Заходу, введені через війну в Україні.
Посадовці також обговорили режим втілення санкцій проти Росії, запроваджених США та ще 30-ма країнами, йдеться в повідомленні.
Це не перший випадок, коли США застерігають Туреччину бути пильними щодо спроб Росії обійти санкції. У червні Адеємо на зустрічі з турецькими чиновниками та банкірами застеріг їх не сприяти ухиленню від санкцій запроваджених Заходом проти країни-агресора, як повідомляли ЗМІ.
Додамо
П'ять турецьких банків можуть почати працювати з російською платіжною системою "Мир", повідомив Bloomberg 6 серпня, на основі заяв турецького президента Реджепа Ердогана, після зустрічі в Сочі з російським президентом.
росія сподівається, що Туреччина допоможе їй обійти фінансові санкції, пише аналітик Оксфордського університету Семуель Рамані. Він вважає, що рф хоче, щоб турецькі державні банки дозволили їй відкрити кореспондентські рахунки у підсанкційних російських банках і передбачає, що Ердоган не погодиться на це, бо такий крок викличе санкції.