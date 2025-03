В Парагвае осудили российскую оккупацию Крыма: реакция Украины

"Поздравляем принятие Палатой депутатов Национального конгресса Парагвая декларации №557, осуждающую попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Это решение является проявлением солидарности с Украиной и поддержкой территориальной целостности нашей страны", - заявили в министерстве.

Отметим, что накануне посольство Украины в Аргентинской Республике сообщило, что Национальный конгресс Парагвая принял декларацию об осуждении аннексии Россией Крыма.

Как сообщал УНН, на заседании Генассамблеи в понедельник, 7 декабря, более 60 стран поддержали проект усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Стоит отметить, Парагвай от голосования за резолюцию воздержался.

MFA of Ukraine welcomes the approval by @diputadospy of Declaration 557 condemning attempted annexation of part of the sovereign territory of #Ukraine - #Crimea . This Resolution shows solidarity with in support of our territorial integrity #CrimeaIsUkraine

- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 11, 2020