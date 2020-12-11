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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73295 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96534 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115468 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150568 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198823 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194928 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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В Парагвае осудили российскую оккупацию Крыма: реакция Украины

В Парагвае осудили российскую оккупацию Крыма: реакция Украины

Киев  •  УНН

 • 12718 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины поприветствовало принятие Палатой депутатов Национального конгресса Парагвая декларации, осуждающей попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter внешнеполитического ведомства Украины, передает УНН.

"Поздравляем принятие Палатой депутатов Национального конгресса Парагвая декларации №557, осуждающую попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Это решение является проявлением солидарности с Украиной и поддержкой территориальной целостности нашей страны", - заявили в министерстве.

Отметим, что накануне посольство Украины в Аргентинской Республике сообщило, что Национальный конгресс Парагвая принял декларацию об осуждении аннексии Россией Крыма.

Как сообщал УНН, на заседании Генассамблеи в понедельник, 7 декабря, более 60 стран поддержали проект усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Стоит отметить, Парагвай от голосования за резолюцию воздержался.

MFA of Ukraine welcomes the approval by @diputadospy of Declaration 557 condemning attempted annexation of part of the sovereign territory of #Ukraine - #Crimea . This Resolution shows solidarity with in support of our territorial integrity #CrimeaIsUkraine

- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 11, 2020

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