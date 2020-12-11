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У Парагваї засудили російську окупацію Криму: реакція України

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення Палатою депутатів Національного конгресу Парагваю декларації, яка засуджує спробу незаконної анексії Росією Криму. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Twitter зовнішньополітичного відомства України, передає УНН.

"Вітаємо ухвалення Палатою депутатів Національного конгресу Парагваю декларації №557, що засуджує спробу незаконної анексії Росією Криму. Це рішення є проявом солідарності з Україною і підтримки територіальної цілісності нашої країни", - заявили у міністерстві.

Зазначимо, що напередодні посольство України в Аргентинській Республіці повідомило, що Національний конгрес Парагваю ухвалив декларацію про засудження анексії Росією Криму.

Як повідомляв УНН, на засіданні Генасамблеї у понеділок, 7 грудня, понад 60 країн підтримали проект посиленої резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

Варто зазначити, Парагвай від голосування за резолюцію утримався.

MFA of Ukraine welcomes the approval by @diputadospy of Declaration 557 condemning attempted annexation of part of the sovereign territory of #Ukraine#Crimea. This Resolution shows solidarity with in support of our territorial integrity #CrimeaIsUkraine

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 11, 2020

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