У Парагваї засудили російську окупацію Криму: реакція України

"Вітаємо ухвалення Палатою депутатів Національного конгресу Парагваю декларації №557, що засуджує спробу незаконної анексії Росією Криму. Це рішення є проявом солідарності з Україною і підтримки територіальної цілісності нашої країни", - заявили у міністерстві.

Зазначимо, що напередодні посольство України в Аргентинській Республіці повідомило, що Національний конгрес Парагваю ухвалив декларацію про засудження анексії Росією Криму.

Як повідомляв УНН, на засіданні Генасамблеї у понеділок, 7 грудня, понад 60 країн підтримали проект посиленої резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

Варто зазначити, Парагвай від голосування за резолюцію утримався.

MFA of Ukraine welcomes the approval by @diputadospy of Declaration 557 condemning attempted annexation of part of the sovereign territory of #Ukraine – #Crimea. This Resolution shows solidarity with in support of our territorial integrity #CrimeaIsUkraine

