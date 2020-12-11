У Парагваї засудили російську окупацію Криму: реакція України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення Палатою депутатів Національного конгресу Парагваю декларації, яка засуджує спробу незаконної анексії Росією Криму. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Twitter зовнішньополітичного відомства України, передає УНН.
"Вітаємо ухвалення Палатою депутатів Національного конгресу Парагваю декларації №557, що засуджує спробу незаконної анексії Росією Криму. Це рішення є проявом солідарності з Україною і підтримки територіальної цілісності нашої країни", - заявили у міністерстві.
Зазначимо, що напередодні посольство України в Аргентинській Республіці повідомило, що Національний конгрес Парагваю ухвалив декларацію про засудження анексії Росією Криму.
Як повідомляв УНН, на засіданні Генасамблеї у понеділок, 7 грудня, понад 60 країн підтримали проект посиленої резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".
Варто зазначити, Парагвай від голосування за резолюцію утримався.
MFA of Ukraine welcomes the approval by @diputadospy of Declaration 557 condemning attempted annexation of part of the sovereign territory of #Ukraine – #Crimea. This Resolution shows solidarity with in support of our territorial integrity #CrimeaIsUkraine— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 11, 2020