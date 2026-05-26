У Месси диагностировали перегрузку сухожилия из-за мышечной усталости
Киев • УНН
Лионель Месси травмировался в игре за Интер Майами и выбыл на неопределенный срок. У нападающего диагностировали перегрузку сухожилия из-за мышечной усталости.
В американском клубе "Интер Майами" сообщили, что у Лионеля Месси диагностировали перегрузку левого подколенного сухожилия, связанную с мышечной усталостью. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Проблемы со здоровьем у 38-летнего аргентинца возникли примерно за неделю до начала сборов сборной Аргентины, которая готовится к защите титула чемпиона мира.
В клубе заявили, что Месси прошел обследование 26 мая.
У Лионеля Месси диагностировали перегрузку, связанную с мышечной усталостью левого подколенного сухожилия
Сроки возвращения футболиста к полноценным тренировкам пока не определены.
Срок его возвращения к физической активности будет зависеть от клинического и функционального прогресса
Месси досрочно покинул поле в матче MLS
Нападающий почувствовал дискомфорт во время матча MLS против "Филадельфии Юнион" в ночь на 25 мая.
Месси был заменен на 73-й минуте встречи, а еще за несколько минут до этого его заметили, когда он держался за заднюю поверхность левой ноги.
Несмотря на повреждение, аргентинец самостоятельно покинул поле без помощи медиков и сразу направился в раздевалку.
Матч завершился победой "Интер Майами" со счетом 6:4, а Месси успел отдать две результативные передачи в первом тайме.
Месси покинул футбольное поле из-за боли в бедре перед ЧМ25.05.26, 09:11 • 3560 просмотров