26 мая, 14:19 • 17443 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
26 мая, 14:01 • 49267 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
26 мая, 13:55 • 28232 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 28079 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
26 мая, 12:00 • 29987 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
26 мая, 09:31 • 27053 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
26 мая, 06:33 • 36770 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 51555 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 60007 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
25 мая, 15:50 • 58615 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
У Месси диагностировали перегрузку сухожилия из-за мышечной усталости

Киев • УНН

 • 2732 просмотра

Лионель Месси травмировался в игре за Интер Майами и выбыл на неопределенный срок. У нападающего диагностировали перегрузку сухожилия из-за мышечной усталости.

В американском клубе "Интер Майами" сообщили, что у Лионеля Месси диагностировали перегрузку левого подколенного сухожилия, связанную с мышечной усталостью. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Проблемы со здоровьем у 38-летнего аргентинца возникли примерно за неделю до начала сборов сборной Аргентины, которая готовится к защите титула чемпиона мира.

В клубе заявили, что Месси прошел обследование 26 мая.

У Лионеля Месси диагностировали перегрузку, связанную с мышечной усталостью левого подколенного сухожилия 

– говорится в заявлении «Интер Майами».

Сроки возвращения футболиста к полноценным тренировкам пока не определены.

Срок его возвращения к физической активности будет зависеть от клинического и функционального прогресса 

– отметили в клубе.

Месси досрочно покинул поле в матче MLS

Нападающий почувствовал дискомфорт во время матча MLS против "Филадельфии Юнион" в ночь на 25 мая.

Месси был заменен на 73-й минуте встречи, а еще за несколько минут до этого его заметили, когда он держался за заднюю поверхность левой ноги.

Несмотря на повреждение, аргентинец самостоятельно покинул поле без помощи медиков и сразу направился в раздевалку.

Матч завершился победой "Интер Майами" со счетом 6:4, а Месси успел отдать две результативные передачи в первом тайме.

