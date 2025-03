В Черногории легализовали однополые браки

"Черногория стала на шаг ближе в присоединении к наиболее развитым мировым демократиям! Принимая закон об однополых браках, Черногория впервые регулирует законные права однополых пар", - написал Джуканович.

Президент отметил, что упомянутое решение "является подтверждением того, что общество зреет, принимает и живет с различиями".

Как отмечают местные СМИ, парламент принял решение в среду 42 голосами "за".

Как сообщалось в УНН, ранее Коста-Рика легализовала однополые браки.

Напомним, в Украине состоялся "марш равенства" онлайн.

is one step closer to joining the most developed world democracies! By adopting the Law on Same Sex Life Partnership, is for the first time regulating the legal rights of same-sex couples! #LGBT @UNHumanRights @EURightsAgency @ILGAEurope

