У Чорногорії легалізували одностатеві шлюби

"Чорногорія стала на крок ближчою у приєднанні до найбільш розвинених світових демократій! Приймаючи закон про одностатеві шлюби, Чорногорія вперше регулює законні права одностатевих пар", - написав Джуканович.

Президент зазначив, що згадане рішення "є підтвердженням того, що суспільство зріє, приймає і живе з відмінностями".

Як зазначають місцеві ЗМІ, парламент прийняв рішення у середу 42-ма голосами "за".

Як повідомлялося в УНН, раніше Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби.

Нагадаємо, в Україні відбувся "марш рівності" онлайн.

is one step closer to joining the most developed world democracies! By adopting the Law on Same Sex Life Partnership, is for the first time regulating the legal rights of same-sex couples! #LGBT@UNHumanRights@EURightsAgency@ILGAEurope

