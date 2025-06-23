Цифровой мир Европы под угрозой: Трамп может отключить интернет на континенте - Politico

Ведущие гиганты - Amazon, Microsoft и Google отдают онлайн-существование Европы в руки фирм, имеющих связи с президентом США. Американские агентства могут шпионить, а по последствиям торговых "заострений", Европа будет иметь проблемы со своим цифровым миром.

Передает УНН со ссылкой на материал Politico.

Детали

С тех пор как Трамп начал свою торговую войну, европейцы начинают осознавать, что годы чрезмерной зависимости от нескольких американских технологических гигантов дали Вашингтону выигрышную руку.

Сейчас такие компании, как Amazon, Microsoft и Google удерживают более двух третей регионального рынка. При этом, речь идет о том, что ресурс все больше контролируется фирмами, имеющими связи с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет издание, это связано с желанием "защититься от наступающих регуляторных норм и штрафов".

Следует отметить, что облачные вычисления являются фактически "жизненной силой" интернета. Эта структура обеспечивает все: от электронных писем, которые мы отправляем, и видео, которые мы транслируем, до обработки промышленных данных и правительственных коммуникаций.

В нынешние времена войн и торговых противостояний, учитывая стиль политического цикла, в котором глава Белого дома "мгновенно меняет законы", - существуют настоящие опасения, что администрация США могут использовать свое технологическое доминирование, как оружие для влияния за рубежом.

Отказался ли Вашингтон от попытки влияния облачных сервисов в Европе?

Европейская облачная индустрия слишком долго избегала лоббирования и политики, говорится в пояснении от Александра Виндбихлера, генерального директора австрийской облачной компании Anexia.

"Я не знаю. Но я никогда не ожидал, что США будут угрожать отобрать Гренландию. Это безумнее, чем закрыть облако", — сказал Виндбихлер.

Весьма неустойчив в своем скепсисе, но и в предостережениях Зак Мейерс, директор по исследованиям аналитического центра CERRE в Брюсселе.

Трамп действительно ненавидит Европу. Он считает, что вся цель ЕС состоит в том, чтобы "подставить" Америку - говорит он.

Идея о том, что он может отдать приказ отключить электроэнергию или сделать что-то другое, что нанесет серьезный ущерб экономическим интересам, не так уж и неправдоподобна, как это могло показаться еще полгода назад. "Риск остановки — это новая парадигма", — заявил на том же мероприятии руководитель французского чемпиона OVHcloud Бенджамин Ревколевски. "Облако — это как водопроводный кран. Что, если в какой-то момент кран закроется?"

Справка

Технологическим эквивалентом закрытия крана было бы то, что администрация США прикажет облачным компаниям прекратить предоставление услуг в Европе. Облачные вычисления работают, предоставляя предприятиям виртуальный доступ к хранилищу данных и вычислительной мощности, значительно расширяя возможности благодаря их огромным сетям физических центров обработки данных по всему миру.

И хотя перебои в обслуживании остаются экстремальным сценарием, американские технологические гиганты больше не отбрасывают его как возможность.

Напомним

Высокопоставленные чиновники ЕС обсуждают возможные действия Трампа, среди которых полное сворачивание поддержки Украины и начало масштабной торговой войны. Официальный Брюссель боится, что Трамп объединит эти вопросы в инструмент давления.

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