Цифровой мир Европы под угрозой: Трамп может отключить интернет на континенте - Politico

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Лекарства не подешевели, запрет маркетинга между аптеками и производителями не дал ожидаемого результата – директор БФ "Пациенты Украины"
Эксклюзив
08:45 • 8928 просмотра
Лекарства не подешевели, запрет маркетинга между аптеками и производителями не дал ожидаемого результата – директор БФ "Пациенты Украины"
07:05 • 28126 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
06:23 • 30965 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 71806 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 112690 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 90667 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 104772 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 211045 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 142303 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 285808 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.8м/с
48%
747мм
Популярные новости
Во время атаки Киева поврежден выход со станции метро "Святошин"23 июня, 01:24 • 39298 просмотра
Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых23 июня, 02:21 • 38764 просмотра
В Киеве временно закрыт один из выходов со станции метро "Святошин"23 июня, 02:57 • 12955 просмотра
Комбинированный удар по Киеву: по меньшей мере 5 погибших, 19 раненых, среди них дети и беременная женщина (видео)23 июня, 04:00 • 28905 просмотра
"Творец уберег": в дом фронтмена "Антитіла" Тараса Тополи попала российская ракета05:44 • 14370 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 285778 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 341796 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 222919 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 272607 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 145745 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Уинстон Питерс
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тегеран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 86308 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 211031 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 87391 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 89708 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 95114 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Facebook
Нефть марки Brent
Шахед-136
Томагавк (семейство ракет)

Цифровой мир Европы под угрозой: Трамп может отключить интернет на континенте - Politico

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Европа оказалась в критической зависимости от американских технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google, которые контролируют более двух третей регионального рынка облачных вычислений. Это создает опасения, что администрация США может использовать свое технологическое преимущество и даже в определенный момент отключить Европу от жизненно важных облачных сервисов, которые поддерживают ее цифровое существование.

Цифровой мир Европы под угрозой: Трамп может отключить интернет на континенте - Politico

Ведущие гиганты - Amazon, Microsoft и Google отдают онлайн-существование Европы в руки фирм, имеющих связи с президентом США. Американские агентства могут шпионить, а по последствиям торговых "заострений", Европа будет иметь проблемы со своим цифровым миром.

Передает УНН со ссылкой на материал Politico.

Детали

С тех пор как Трамп начал свою торговую войну, европейцы начинают осознавать, что годы чрезмерной зависимости от нескольких американских технологических гигантов дали Вашингтону выигрышную руку.

Сейчас такие компании, как Amazon, Microsoft и Google удерживают более двух третей регионального рынка. При этом, речь идет о том, что ресурс все больше контролируется фирмами, имеющими связи с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет издание, это связано с желанием "защититься от наступающих регуляторных норм и штрафов".

Следует отметить, что облачные вычисления являются фактически "жизненной силой" интернета. Эта структура обеспечивает все: от электронных писем, которые мы отправляем, и видео, которые мы транслируем, до обработки промышленных данных и правительственных коммуникаций.

В нынешние времена войн и торговых противостояний, учитывая стиль политического цикла, в котором глава Белого дома "мгновенно меняет законы", - существуют настоящие опасения, что администрация США могут использовать свое технологическое доминирование, как оружие для влияния за рубежом.

Отказался ли Вашингтон от попытки влияния облачных сервисов в Европе?

Европейская облачная индустрия слишком долго избегала лоббирования и политики, говорится в пояснении от Александра Виндбихлера, генерального директора австрийской облачной компании Anexia.

"Я не знаю. Но я никогда не ожидал, что США будут угрожать отобрать Гренландию. Это безумнее, чем закрыть облако", — сказал Виндбихлер.

Весьма неустойчив в своем скепсисе, но и в предостережениях Зак Мейерс, директор по исследованиям аналитического центра CERRE в Брюсселе.

Трамп действительно ненавидит Европу. Он считает, что вся цель ЕС состоит в том, чтобы "подставить" Америку

- говорит он.

Идея о том, что он может отдать приказ отключить электроэнергию или сделать что-то другое, что нанесет серьезный ущерб экономическим интересам, не так уж и неправдоподобна, как это могло показаться еще полгода назад.

"Риск остановки — это новая парадигма", — заявил на том же мероприятии руководитель французского чемпиона OVHcloud Бенджамин Ревколевски. "Облако — это как водопроводный кран. Что, если в какой-то момент кран закроется?"

Справка

Технологическим эквивалентом закрытия крана было бы то, что администрация США прикажет облачным компаниям прекратить предоставление услуг в Европе. Облачные вычисления работают, предоставляя предприятиям виртуальный доступ к хранилищу данных и вычислительной мощности, значительно расширяя возможности благодаря их огромным сетям физических центров обработки данных по всему миру.

И хотя перебои в обслуживании остаются экстремальным сценарием, американские технологические гиганты больше не отбрасывают его как возможность.

Напомним

Высокопоставленные чиновники ЕС обсуждают возможные действия Трампа, среди которых полное сворачивание поддержки Украины и начало масштабной торговой войны. Официальный Брюссель боится, что Трамп объединит эти вопросы в инструмент давления.

{{20}}

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Amazon
Гренландия
Белый дом
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Майкрософт
Гугл
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9