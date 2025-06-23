Цифровий світ Європи під загрозою: Трамп може вимкнути інтернет на континенті - Рolitico

Провідні гіганти - Amazon, Microsoft і Google віддають онлайн-існування Європи в руки фірм, які мають зв'язки з президентом США. Американські агентства можуть шпигувати, а за наслідками торговельних "загострень", Європа матиме проблеми зі своїм цифровим світом.

Передає УНН із посиланням на матеріал Рolitico.

Деталі

Від коли Трамп розпочав свою торговельну війну, європейці починають усвідомлювати, що роки надмірної залежності від кількох американських технологічних гігантів дали Вашингтону виграшну руку.

Наразі такі компанії, як Amazon, Microsoft і Google утримують понад дві третини регіонального ринку. При цьому, ідеться про те, що ресурс все більше контролюється фірмами, які мають зв'язки з президентом США Дональдом Трмпом. Як пише видання, це пов'язано з бажанням "захиститися від регуляторних норм і штрафів, що насуваються".

Слід зауважити, що хмарні обчислення є фактично "життєвою силою" інтернету. Ця структура забезпечує все: від електронних листів, які ми надсилаємо, та відео, які ми транслюємо, до обробки промислових даних та урядових комунікацій.

У поточні часи війн та торговельних протистоянь, зважаючи на стиль політичного циклу, в якому очільник Білого дому "миттєво змінює закони", - існують справжні побоювання, що адміністрація США можуть використати своє технологічне домінування, як зброю для впливу за кордоном.

Чи відмовиться Вашингтон від спроби впливу хмарних сервісів у Європі?

Європейська хмарна індустрія занадто довго уникала лобіювання та політики, ідеться у поясненні від Александра Віндбіхлера, генерального директора австрійської хмарної компанії Anexia.

"Я не знаю. Але я ніколи не очікував, що США погрожуватимуть відібрати Гренландію. Це божевільніше, ніж закрити хмару", — сказав Віндбіхлер.

Доволі непохитний у своєму скепсисі, але й також у застереженнях Зак Мейерс, директор з досліджень аналітичного центру CERRE в Брюсселі.

Трамп справді ненавидить Європу. Він вважає, що вся мета ЄС полягає в тому, щоб "підставити" Америку - каже він.

Ідея про те, що він може віддати наказ відключити електроенергію або зробити щось інше, що завдасть серйозної шкоди економічним інтересам, не така вже й неправдоподібна, як це могло здатися ще півроку тому

"Ризик зупинки — це нова парадигма", — заявив на тому ж заході керівник французького чемпіона OVHcloud Бенджамін Ревколевскі. "Хмара — це як водопровідний кран. Що, якщо в якийсь момент кран закриється?"

Довідково

Технологічним еквівалентом закриття крана було б те, що адміністрація США накаже хмарним компаніям припинити надання послуг у Європі. Хмарні обчислення працюють, надаючи підприємствам віртуальний доступ до сховища даних та обчислювальної потужності, значно розширюючи можливості завдяки їхнім величезним мережам фізичних центрів обробки даних по всьому світу.

І хоча перебої в обслуговуванні залишаються екстремальним сценарієм, американські технологічні гіганти більше не відкидають його як можливість.

Нагадаємо

Високопосадовці ЄС обговорюють можливі дії Трампа, серед яких повне згортання підтримки України та початок масштабної торгівельної війни. Офіційний Брюссель боїться, що Трамп об’єднає ці питання в інструмент тиску.