Трамп заявил, что у него отобрали 3 млн голосов избирателей

По его словам, голоса были отобраны системой Dominion.

"Dominion удалила 2,7 млн голосов за Трампа по всей стране", - написал он.

Он уверяет, что в штате Пенсильвания система отдала демократу Джо Байдена 221 000 голосов, отдавших за него.

Добавим, соцсеть Twitter обозначила сообщение президента США как содержащее информацию, которая может вводить в заблуждение.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. По предварительным результатам голосования, победу на выборах одержал Джо Байден. Однако Трамп оспаривает результаты в суде.

"REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN. " @ChanelRion @OANN

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020