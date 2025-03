Трамп заявив, що у нього відібрали 3 млн голосів виборців

За його словами, голоси були відібрані системою Dominion.

“Dominion удалила 2,7 млн голосів за Трампа по всій країні” — написав він.

Він запевняє, що у штаті Пенсильванія система віддала демократу Джо Байдену 221 тисячу голосів, які віддали за нього.

Додамо, соцмережа Twitter позначила допис президента США як такий, що містить інформацію, яка може вводити в оману.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися президентські вибори. За попередніми результатами голосування, перемогу на виборах здобув Джо Байден. Однак Трамп оскаржує результати в суді.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020