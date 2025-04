Трамп ответил на сообщение о появлении двойника Мелании

“Лживые масс-медиа c помощью программы Photoshop изменили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более невменяемыми с течением времени”, — написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

Ранее ряд зарубежных СМИ, в числе которых USA Today, New York Daily News и другие издания сообщали, что с Трампом путешествовала “фальшивая первая леди”.

В частности, сообщения о том, что президента сопровождает двойник его супруги — Меланьи — появились после посещения четой супругов 8 марта штата Алабама, пострадавшего от торнадо. Свидетели отмечали изменения во внешности первой леди США, говоря о непохожей форме лица женщины, сопровождавшей Трампа, а также о том, что ее рост отличался от роста супруги Меланьи Трамп.

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2019

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп считает “очень печальной” ситуацию вокруг судебных процессов в отношении бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта.