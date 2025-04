Трамп відповів на повідомлення про появу двійника Меланії

“Брехливі мас-медіа з допомогою програми Photoshop змінили фотографії Меланії, а потім розповсюдили теорії змови про те, що насправді це не вона була поруч зі мною в Алабамі і в інших місцях. Вони стають все більш і більш неосудними з плином часу”, — написав господар Білого дому в своєму Twitter.

Раніше ряд зарубіжних ЗМІ, в числі яких USA Today, New York Daily News і інші видання повідомляли, що з Трампом подорожувала “фальшива перша леді”.

Зокрема, повідомлення про те, що президента супроводжує двійник його дружини — Меланії — з’явилися після відвідин подружжям подружжя 8 березня штату Алабама, який постраждав від торнадо. Свідки зазначали зміни в зовнішності першої леді США, кажучи про несхожу форму обличчя жінки, яка супроводжувала Трампа, а також про те, що її зріст відрізнявся від зросту дружини Меланії Трамп.

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 березня 2019 р.

