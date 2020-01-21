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Трамп: США присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев"

Киев • УНН

 • 14328 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Соединенные Штаты присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев", объявленной на Всемирном экономическом форуме, темой которого является борьба с изменением климата, передает УНН.

Трамп: США присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев"

Трамп сделал это заявление во время выступления в Давосе.

Это заявление присутствующие в зале встретили аплодисментами, хотя большую часть его выступления сидели молча.

Инициатива "Один триллион деревьев" предусматривает посадить около триллиона деревьев во всем мире. Такая инициатива появилась после замечаний эколога в прошлом году о том, что посадка 1,2 триллиона деревьев может нейтрализовать выбросы углекислого газа.

Добавим, президент США Дональд Трамп в 2017 году заявил о планах страны выйти из Парижской климатического соглашения, считая ее невыгодной для Соединенных Штатов. США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату в ноябре 2019 года.

The United States has joined https://t.co/vMJ0FdlVqA 1 Trillion Tree Initiaitve. Together we will plant 1 Trillion Trees sequestering over 200 gigatons of carbon in 10 years. We must be carbon negative & sequester existing carbon now. Join us. @wef https://t.co/JEYRRKv7Q5 pic.twitter.com/DLKk44oDqg

- Marc Benioff (@Benioff) 21 января 2020 г.

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