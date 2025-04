Трамп: США приєднаються до ініціативи "Один трильйон дерев"

Трамп зробив цю заяву під час виступу у Давосі.

Цю заяву присутні у залі зустріли оплесками, хоч більшу частину його виступу сиділи мовчки.

Ініціатива "Один трильйон дерев" передбачає посадити близько трильйона дерев у всьому світі. Така ініціатива з'явилася після зауважень еколога в минулому році про те, що посадка 1,2 трильйона дерев може нейтралізувати викиди вуглекислого газу.

Додамо, президент США Дональд Трамп у 2017 році заявив про плани країни вийти із Паризької кліматичної угоди, вважаючи її невигідною для Сполучених Штатів. США почали процес виходу з Паризької угоди по клімату у листопаді 2019 року.

The United States has joined https://t.co/vMJ0FdlVqA 1 Trillion Tree Initiaitve. Together we will plant 1 Trillion Trees sequestering over 200 gigatons of carbon in 10 years. We must be carbon negative & sequester existing carbon now. Join us. @wef https://t.co/JEYRRKv7Q5 pic.twitter.com/DLKk44oDqg

— Marc Benioff (@Benioff) 21 января 2020 г.