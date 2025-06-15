Трамп призвал Израиль и Иран заключить мир: детали заявления

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны договориться о мирном соглашении, и выразил уверенность, что это возможно. Он привел пример своей роли в примирении Индии с Пакистаном и заявил, что при его каденции удалось избежать войны между Сербией и Косово. Об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

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Иран и Израиль должны заключить соглашение, и они его заключат, так же как я заставил Индию и Пакистан заключить соглашение, в этом случае используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы добавить разум, сплоченность и благоразумие в переговоры с двумя выдающимися лидерами, которые смогли быстро принять решение - заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что во время первого президентского срока остановил конфликт между Сербией и Косово, который мог перерасти в войну. Кроме того, он отметил, что добился мира между Египтом и Эфиопией.

Трамп: мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие