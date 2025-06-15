Трамп закликав Ізраїль та Іран укласти мир: деталі заяви

15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран повинні домовитися про мирну угоду, і висловив упевненість, що це можливо. Він навів приклад власної ролі у примиренні Індії з Пакистаном і заявив, що за його каденції вдалося уникнути війни між Сербією та Косово. Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

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Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само як я змусив Індію і Пакистан укласти угоду, в цьому випадку використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб додати розум, згуртованість і розсудливість у переговори з двома видатними лідерами, які змогли швидко прийняти рішення - заявив Трамп.

Американський лідер додав, що під час першого президентського терміну зупинив конфлікт між Сербією і Косово, який міг перерости у війну. Крім того, він зазначив що домігся миру між Єгиптом та Ефіопією.

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