Трамп пригрозил сокращением войск США в Германии на фоне конфликта с Мерцем
Киев • УНН
Дональд Трамп рассматривает сокращение американских войск в Германии в ближайшее время. Это стало ответом на критику Мерцем политики США в отношении Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, пишет УНН.
Детали
Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения войск в Германии. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время
Заявление прозвучало на фоне публичного конфликта между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
27 апреля Мерц раскритиковал политику США в отношении Ирана, заявив об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона и отметив, что иранское руководство «унижает» США во время переговоров.
Потенциальное сокращение военного присутствия может повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Европе и отношения между союзниками по НАТО.
