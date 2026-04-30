Трамп пригрозил сокращением войск США в Германии на фоне конфликта с Мерцем

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения войск в Германии. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время – заявил Трамп.

Заявление прозвучало на фоне публичного конфликта между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

27 апреля Мерц раскритиковал политику США в отношении Ирана, заявив об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона и отметив, что иранское руководство «унижает» США во время переговоров.

Потенциальное сокращение военного присутствия может повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Европе и отношения между союзниками по НАТО.

