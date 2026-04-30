Трамп пригрозил сокращением войск США в Германии на фоне конфликта с Мерцем

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Дональд Трамп рассматривает сокращение американских войск в Германии в ближайшее время. Это стало ответом на критику Мерцем политики США в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения войск в Германии. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время

– заявил Трамп.

Заявление прозвучало на фоне публичного конфликта между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Мерц обвинил Трампа в эскалации иранского конфликта и неудачной стратегии28.03.26, 02:52 • 11650 просмотров

27 апреля Мерц раскритиковал политику США в отношении Ирана, заявив об отсутствии четкой стратегии со стороны Вашингтона и отметив, что иранское руководство «унижает» США во время переговоров.

Потенциальное сокращение военного присутствия может повлиять на ситуацию в сфере безопасности в Европе и отношения между союзниками по НАТО.

Лидер немецкой ультраправой партии АдГ Хрупалла призвал вывести американские войска из Германии29.03.26, 00:50 • 7731 просмотр

Степан Гафтко

