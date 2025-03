Трамп назвал сообщения об отставке Тиллерсона фейком

“СМИ спекулировали, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет — фейковые новости! Он не уходит, и хотя мы не согласны в некоторых вопросах ... мы хорошо работаем вместе”, — написал Д.Трамп.

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon — FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again! https://t.co/FrqiPLFJ1E

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2017

Как сообщал УНН, в Белом Доме отреагировали на известие об отставке Тиллерсона.